В Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно

Власти Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно, указ об этом подписал губернатор Алексей Островский.

«П. 2 после слов «с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)» дополнить словами «с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в тексте документа.

Также власти Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно.

В Томской области продлили действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября. В Новгородской области его продлили с 8 ноября ещё на неделю.

В Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.