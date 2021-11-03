В Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно

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Власти Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно, указ об этом подписал губернатор Алексей Островский.
В Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«П. 2 после слов «с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)» дополнить словами «с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в тексте документа.

Также власти Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно.

В Томской области продлили действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября. В Новгородской области его продлили с 8 ноября ещё на неделю.

В Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

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