В Смоленской области продлевают режим нерабочих дней до 10 ноября включительно
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- РИА Новости
«П. 2 после слов «с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)» дополнить словами «с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в тексте документа.
Также власти Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно.
В Томской области продлили действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября. В Новгородской области его продлили с 8 ноября ещё на неделю.
В Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.