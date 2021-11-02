В ГД прокомментировали идею бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Виталия Милонова бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус.
В ГД прокомментировали идею бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус
  • РИА Новости

По мнению Бессараб, всем без исключения гражданам раздавать тесты не нужно.

«Не имеет смысла нагружать нашу систему здравоохранения дополнительными тратами. А вот ускорить тестирование граждан в наших ФАПах, ВОПах, может быть, предусмотреть в поликлинике дополнительные возможности по тестированию — безусловно, это нужно сделать», — уточнила Бессараб.

Парламентарий при этом отметила необходимость предоставлять тесты в большем объёме.

«Здесь, наверное, соглашусь с Милоновым в необходимости в большем количестве предоставлять тесты регионам, региональным системам. Система здравоохранения должна наполниться всем необходимым для проведения тестирования в сжатые сроки», — сказала депутат.

Ранее Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус путём раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению по месту жительства. 

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