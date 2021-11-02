Милонов предложил бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус путём раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению по месту их жительства. Копия обращения на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом растёт важность «своевременного обнаружения и выявления случаев инфицирования».

Депутат предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью выдачи бесплатных экспресс-тестов гражданам по месту жительства.

«К примеру, раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям: к каждому счёту мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета 2—3 теста на 1 месяц», — говорится в тексте обращения.

По его словам, данный метод не потребует дополнительных расходов из бюджета на доставку тестов.

Парламентарий подчеркнул, что применение подобного метода самостоятельного тестирования на коронавирус «снизит нагрузку на учреждения здравоохранения, а также позволит быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».

Ранее сообщалось, что на пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.