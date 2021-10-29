В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на коронавирус

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На пяти станциях московского метро открылись бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пункты появились на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошёвская», «Третьяковская».

Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии).

Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве возвращаются к работе пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений.

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