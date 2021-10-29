В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на коронавирус
Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пункты появились на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошёвская», «Третьяковская».
Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии).
Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве возвращаются к работе пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений.