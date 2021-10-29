В Москве возобновляют работу пять КТ-центров

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Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве возвращаются к работе пять КТ-центров и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений.
В Москве возобновляют работу пять КТ-центров
  • РИА Новости

«В Москве к работе с COVID-19 возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Общее число КТ-центров в столице увеличилось до 26.

«Мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий», — сказала Ракова.

Ранее Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве.

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