Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растёт. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Ситуация на сегодняшний день — ни для кого не новость — весьма напряжённая. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тыс. вновь выявленных заболевших», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Раковой, заболеваемость COVID-19 растёт, несмотря на небольшое снижение темпов инфицирования.

Ранее стало известно, что в Москве не планируется переход школьников на дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.