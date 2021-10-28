Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве
- AP
«Ситуация на сегодняшний день — ни для кого не новость — весьма напряжённая. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тыс. вновь выявленных заболевших», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Раковой, заболеваемость COVID-19 растёт, несмотря на небольшое снижение темпов инфицирования.
Ранее стало известно, что в Москве не планируется переход школьников на дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.