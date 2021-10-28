Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растёт. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве
  • AP

«Ситуация на сегодняшний день — ни для кого не новость — весьма напряжённая. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тыс. вновь выявленных заболевших», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Раковой,  заболеваемость COVID-19 растёт, несмотря на небольшое снижение темпов инфицирования. 

Ранее стало известно, что в Москве не планируется переход школьников на дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.

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