Власти Москвы не планируют перевод школ на удалённый формат обучения

В Москве не планируется переход школьников на дистанционный формат обучения из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил замруководителя московского Департамента образования и науки Антон Молев.

«Ответ простой: нет, не планируется. Более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, предприняты все необходимые усилия, которые мы предприняли ещё в прошлом году», — приводит Интерфакс слова Молева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Подавляющее число учителей в столице прошли вакцинацию от коронавируса, пояснил он.

«Численность учителей, которые болели в этом и прошлом году, разительно отличается. И это в значительной степени даёт нам уверенность, что мы минимизируем риски», — заключил Антон Молев.

В Москве за сутки было выявлено 8440 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.