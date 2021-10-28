Власти Москвы не планируют перевод школ на удалённый формат обучения

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В Москве не планируется переход школьников на дистанционный формат обучения из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил замруководителя московского Департамента образования и науки Антон Молев.
Власти Москвы не планируют перевод школ на удалённый формат обучения
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Ответ простой: нет, не планируется. Более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, предприняты все необходимые усилия, которые мы предприняли ещё в прошлом году», — приводит Интерфакс слова Молева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Подавляющее число учителей в столице прошли вакцинацию от коронавируса, пояснил он.

«Численность учителей, которые болели в этом и прошлом году, разительно отличается. И это в значительной степени даёт нам уверенность, что мы минимизируем риски», — заключил Антон Молев.

В Москве за сутки было выявлено 8440 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.

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