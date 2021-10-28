Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.

Он отметил, что «борьба с пандемией не утихает уже полтора года».

«Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны», — цитирует ТАСС Собянина.

Мэр заявил, что «к сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза больше».

«Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — добавил он.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.