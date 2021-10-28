Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.
Собянин рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей
  • Reuters

Он отметил, что «борьба с пандемией не утихает уже полтора года».

«Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны», — цитирует ТАСС Собянина.

Мэр заявил, что «к сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза больше».

«Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», — добавил он.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить