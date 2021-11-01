Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с дефицитом трудовых ресурсов на стройках столицы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал заявление заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, который оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.
Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с дефицитом трудовых ресурсов на стройках столицы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В интервью РБК он также добавил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Остапкович поддержал слова Бочкарёва, отметив, что из этой ситуации «нужно выходить».

«Каким образом выходить: таким, как выходят во всех странах. Первое — начинают применять модернизационные схемы работы и новые управленческие схемы, заменять труд людей машинами и механизмами. Второй путь: как тоже идут по этому пути люди в других странах, они собирают свой коллектив и говорят, что нам не хватает 30% рабочих рук на предприятии. Я вам повышу зарплату на 20-25%, а вы увеличите свою производительность труда, но замените всех этих недостающих людей. 80% организаций и людей пойдут на такой контракт», — отметил экономист.

Кроме того он добавил, что после улучшения ситуации с коронавирусом мигранты наверняка вернутся и будут снова заполнять рабочие места, но при этом, как подчеркнул эксперт, если, например, в будущем возникнет угроза новой пандемии, то ситуация может снова повториться.

«Конечно, пандемия уйдёт, они (мигранты. — RT) наверняка вернутся… Но, а зачем ждать пандемические эффекты? Усложняй работу, внедряй новые управленческие схемы, модернизируй предприятие. Через пять лет может быть другая пандемия, и всё начинай сначала. Нужно хирургически выходить из этой ситуации», — заключил собеседник RT. 

Ранее Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.

По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

Бочкарёв отметил, что многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тыс. человек осталось только 40 тыс.

В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию.

Также глава профсоюзного объединения «Конфедерация труда России», председатель комиссии по трудовым правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко и глава ОНК Москвы Георгий Волков прокомментировали RT идею привлечения заключённых к труду на стройках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить