Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с дефицитом трудовых ресурсов на стройках столицы

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал заявление заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, который оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.

В интервью РБК он также добавил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Остапкович поддержал слова Бочкарёва, отметив, что из этой ситуации «нужно выходить».

«Каким образом выходить: таким, как выходят во всех странах. Первое — начинают применять модернизационные схемы работы и новые управленческие схемы, заменять труд людей машинами и механизмами. Второй путь: как тоже идут по этому пути люди в других странах, они собирают свой коллектив и говорят, что нам не хватает 30% рабочих рук на предприятии. Я вам повышу зарплату на 20-25%, а вы увеличите свою производительность труда, но замените всех этих недостающих людей. 80% организаций и людей пойдут на такой контракт», — отметил экономист.

Кроме того он добавил, что после улучшения ситуации с коронавирусом мигранты наверняка вернутся и будут снова заполнять рабочие места, но при этом, как подчеркнул эксперт, если, например, в будущем возникнет угроза новой пандемии, то ситуация может снова повториться.

«Конечно, пандемия уйдёт, они (мигранты. — RT) наверняка вернутся… Но, а зачем ждать пандемические эффекты? Усложняй работу, внедряй новые управленческие схемы, модернизируй предприятие. Через пять лет может быть другая пандемия, и всё начинай сначала. Нужно хирургически выходить из этой ситуации», — заключил собеседник RT.

Ранее Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.

По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

Бочкарёв отметил, что многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тыс. человек осталось только 40 тыс.

В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию.

Также глава профсоюзного объединения «Конфедерация труда России», председатель комиссии по трудовым правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко и глава ОНК Москвы Георгий Волков прокомментировали RT идею привлечения заключённых к труду на стройках.