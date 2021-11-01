Власти Москвы заявили о дефиците 40% трудовых ресурсов на стройках города

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Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.
Власти Москвы заявили о дефиците 40% трудовых ресурсов на стройках города
  • РИА Новости

В интервью РБК он также добавил, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Бочкарёв отметил, что многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тыс. человек осталось только 40 тыс.

В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию.

Также глава профсоюзного объединения «Конфедерация труда России», председатель комиссии по трудовым правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко и глава ОНК Москвы Георгий Волков прокомментировали RT идею привлечения заключённых к труду на стройках.

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