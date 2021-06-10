Профсоюзы и ОНК прокомментировали идею привлечения заключённых к труду на стройках

Глава профсоюзного объединения «Конфедерация труда России», председатель комиссии по трудовым правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко и глава ОНК Москвы Георгий Волков прокомментировали RT идею привлечения заключённых к труду на стройках.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что эксперимент по привлечению осуждённых к работе на стройках уже идёт в Москве и Подмосковье, также рассматривается возможность использования труда заключённых на полигоне «Восточный».

Комментируя данное заявление, глава «Конфедерации труда России» Кравченко заявил о необходимости придерживаться требований ратифицированной Россией в 2018 году конвенции №29 Международной организации труда, ограничивающей возможность принудительного труда.

«Указанной конвенцией предусматривается, что принудительным или обязательным трудом не являются работа или служба, требуемая от любого лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, но при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных органов и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ», — пояснил в беседе с RT профсоюзный лидер.

Он подчеркнул, что в соответствии с принятыми Россией международными обязательствами, свободное, осознанное и официальное согласие работать должно быть оформлено письменно, например, в виде трудового договора, при отсутствии давления или угрозы какого-либо наказания. При этом условия труда и его оплата должны соответствовать требованиям трудового законодательства, добавил Кравченко.

Соблюдением положений этой конвенции обеспокоены и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Контролировать выполнение взятых на себя Россией международных обязательств в этой сфере должны Общественные наблюдательные комиссии, — заявил RT глава ОНК Москвы Георгий Волков. — Мы уже обращали внимание на то, что в законодательстве не закреплено право членов ОНК на посещение исправительных центров, где содержатся привлечённые к труду осуждённые. Но члены ОНК должны получить право проверок не только этих центров, где они живут, но и производственных объектов, где осуждённые работают, а для этого нужны поправки в законодательство».

Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключёнными.