Песков: говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов преждевременно

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в России.
Песков: говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов преждевременно
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Об этом преждевременно говорить, пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики. Но решение не принималось», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, назрела ли необходимость в изменении миграционного законодательства.

По словам Пескова, Кремль не усматривает важной проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах.

Он отметил, что конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело.

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