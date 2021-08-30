Песков: говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов преждевременно
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Об этом преждевременно говорить, пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики. Но решение не принималось», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, назрела ли необходимость в изменении миграционного законодательства.
По словам Пескова, Кремль не усматривает важной проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах.
Он отметил, что конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело.