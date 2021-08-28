Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведённых проверочных мероприятиях и их результатах», — сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины драки.

Ранее сообщалось, что в Москве доставили в отдел полиции 49 человек после массовой драки на Бауманской улице.