В Москве доставили в отдел полиции почти 50 человек после массовой драки
- РИА Новости
«В отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КРФоАП, с остальными гражданами проведена профилактическая беседа», — сообщили в МВД.
Инцидент произошёл 27 августа, очевидец сообщил полиции о том, что «между группой граждан произошёл конфликт, переросший в драку», участники драки до приезда наряда полиции скрылись.
Как ранее рассказал столичный мэр Сергей Собянин, около 200 человек депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тыс. запрещён въезд в страну.
По его словам, после нескольких массовых драк в городе полиция провела жёсткие рейды, в результате которых было возбуждено 800 уголовных дел.