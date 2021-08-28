В Москве доставили в отдел полиции почти 50 человек после массовой драки

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В Москве доставили в отдел полиции 49 человек после массовой драки на Бауманской улице.
В Москве доставили в отдел полиции почти 50 человек после массовой драки
  • РИА Новости

«В отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КРФоАП, с остальными гражданами проведена профилактическая беседа», — сообщили в МВД.

Инцидент произошёл 27 августа, очевидец сообщил полиции о том, что «между группой граждан произошёл конфликт, переросший в драку», участники драки до приезда наряда полиции скрылись.

Как ранее рассказал столичный мэр Сергей Собянин, около 200 человек депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тыс. запрещён въезд в страну.

По его словам, после нескольких массовых драк в городе полиция провела жёсткие рейды, в результате которых было возбуждено 800 уголовных дел.

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