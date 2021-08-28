Собянин рассказал о порядка 200 депортированных за правонарушения в Москве

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Около 200 человек депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тыс. запрещён въезд в страну, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин рассказал о порядка 200 депортированных за правонарушения в Москве
  • РИА Новости

«В последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жёсткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещён въезд в страну», — написал он в блоге.

По словам Собянина, «кому-то это может показаться чрезмерным».

«Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — добавил мэр столицы.

19 августа в МВД сообщили, что после июльской массовой драки около метро «Кузьминки» в Москве были депортированы из России 46 иностранных граждан.

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