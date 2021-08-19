После драки у метро «Кузьминки» в Москве депортировали 46 иностранцев

В МВД сообщили, что после июльской массовой драки около метро «Кузьминки» в Москве были депортированы из России 46 иностранных граждан.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.

Он сообщил, что по решению суда 87 человек поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве на срок 90 суток.

«На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан», — заявил Васенин.

В отношении восьми человек возбудили дело по ст. 213 УК России «Хулиганство».

В июле МВД сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.