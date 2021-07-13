Участвовавших в массовой драке в Москве иностранцев выдворят из России

Иностранных граждан, которые участвовали в массовой драке возле станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда выдворят за пределы России. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.

Отмечается, что в полицию ранее поступило сообщение о массовой драке возле метро «Кузьминки».

Прибывшие на место инцидента полицейские и сотрудники Росгвардии приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка.

Отмечается, что в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавших в конфликте.

Составлены протоколы о ряде административных правонарушений, в том числе по ст. 18.8 КоАП России «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России».

«Ряд иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — заявили в МВД.

Как сообщил Life.ru, участники драки в Кузьминках выбегали на дорогу, а также мешали автомобилистам и пешеходам

Полиция проводит проверку.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».