Врач: поражение лёгких не всегда определяет тяжесть заболевания COVID-19
- AP
«Компьютерная томография лёгких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение лёгких в 5—10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — приводит её слова региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом на странице в соцсети «ВКонтакте».
По её словам, одним из самых агрессивных симптомов остаётся лихорадка.
Ранее врач-оториноларинголог доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что наличие кашля не всегда может быть связано с простудными заболеваниями.