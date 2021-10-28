Врач: поражение лёгких не всегда определяет тяжесть заболевания COVID-19

Поражение лёгких не всегда является показателем тяжести заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. С таким заявлением выступила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Компьютерная томография лёгких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение лёгких в 5—10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — приводит её слова региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом на странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, одним из самых агрессивных симптомов остаётся лихорадка.

Ранее врач-оториноларинголог доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что наличие кашля не всегда может быть связано с простудными заболеваниями.