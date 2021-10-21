Эксперты рассказали об особенностях кашля при коронавирусе

Сухой кашель наблюдался у 68% опрошенных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета The Mirror.

Отмечается, что такой тип кашля является вторым по распространённости симптомом коронавируса.

Специалисты утверждают, что сухой кашель при COVID-19 часто «очень глубокий, исходящий из самых лёгких».

При этом такой симптом не обязательно означает заболевание коронавирусом. К возможным причинам его появления относят аллергические реакции, воздействие сухого воздуха, курение, астму и другие проблемы со здоровьем.

Ранее врач-оториноларинголог доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что наличие кашля не всегда может быть связано с простудными заболеваниями.