Лор-врач перечислил возможные причины кашля

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Врач-оториноларинголог доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что наличие кашля не всегда может быть связано с простудными заболеваниями.
Лор-врач перечислил возможные причины кашля
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Первая причина — это холод, который раздражает слизистую бронхов, рассказал он в беседе с каналом «Москва 24».

Также кашель может возникать из-за пересушенного в квартире воздуха, из-за постельных клещей или стресса.

«Если кашель продолжительный, глубокий, приступообразный, с мокротой, одышкой, удушьем, то, скорее всего, это воспалительный процесс. Это обструктивный бронхит, который может перейти в бронхиальную астму», — добавил Пурясев.

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