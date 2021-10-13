Лор-врач перечислил возможные причины кашля
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Первая причина — это холод, который раздражает слизистую бронхов, рассказал он в беседе с каналом «Москва 24».
Также кашель может возникать из-за пересушенного в квартире воздуха, из-за постельных клещей или стресса.
«Если кашель продолжительный, глубокий, приступообразный, с мокротой, одышкой, удушьем, то, скорее всего, это воспалительный процесс. Это обструктивный бронхит, который может перейти в бронхиальную астму», — добавил Пурясев.
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