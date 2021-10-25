Меры против COVID-19 сохранят в Петербурге до формирования коллективного иммунитета в 80%

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет на уровне 80%, заявила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Чхинджерии, вакцинация в дальнейшем будет проводиться ежегодно, как это происходит при гриппе.

«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19.

Как ранее заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет.