Меры против COVID-19 сохранят в Петербурге до формирования коллективного иммунитета в 80%
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«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — цитирует её РИА Новости.
По словам Чхинджерии, вакцинация в дальнейшем будет проводиться ежегодно, как это происходит при гриппе.
«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19.
Как ранее заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет.