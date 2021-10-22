Проценко заявил о необходимости коллективного иммунитета к коронавирусу

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Нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко заявил о необходимости коллективного иммунитета к коронавирусу
  • AP

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям», — написал Проценко в Telegram.

Врач описал два варианта развития эпидемиологической ситуации в России. 

«Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет», — пояснил он.

В Москве вводят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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