Проценко заявил о необходимости коллективного иммунитета к коронавирусу

Нерабочие дни в России будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям», — написал Проценко в Telegram.

Врач описал два варианта развития эпидемиологической ситуации в России.

«Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет», — пояснил он.

В Москве вводят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.