Бастрыкин поручил изучить основания отказа Черногории в выдаче Исмаилова

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа Черногории в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова.
Бастрыкин поручил изучить основания отказа Черногории в выдаче Исмаилова
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич подтвердил информацию, что Исмаилов получил в стране политическое убежище.

21 октября представитель Высшего суда Черногории заявил, что ведомство получило запросы России о выдаче Исмаилова.

Предприниматель был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.

По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

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