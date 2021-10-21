Диетолог Дюваль рассказала о рецепте смузи для укрепления иммунитета

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что поддержать иммунитет в осенний период, а также поспособствовать нормальной работе печени может коктейль из трёх простых ингредиентов.
Диетолог Дюваль рассказала о рецепте смузи для укрепления иммунитета
  • Pixabay

«Печень нуждается в помощи и поддержке. Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это — тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запечённую мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени. Он поможет ей своевременно очищаться, укрепит защитные функции организма, повышая иммунную функцию», — рассказала диетолог в беседе с Nation News.

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