Диетолог Дианова рассказала об особенностях полезных супов

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, каким должен быть полезный суп.
Диетолог Дианова рассказала об особенностях полезных супов
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«Суп можно сделать полезным и сытным, если в нём присутствуют все основные компоненты. Это белки, то есть мясо, это углеводная составляющая, то есть крупы, картофель, либо, если у вас овощной суп, можно смело добавлять к нему хороший, качественный хлеб — не белый. Дальше, естественно, нужна клетчатка — овощи», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам Диановой, в небольшом количестве можно использовать специи и травы, которые могут не только усилить вкусовые ощущения, но и улучшить процессы пищеварения.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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