Семейный врач Ивашкевич рассказала, кому противопоказан чеснок

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Семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич рассказала, что употребление чеснока противопоказано людям с определёнными заболеваниями.
Семейный врач Ивашкевич рассказала, кому противопоказан чеснок
  • Pixabay

Чеснок является стимулятором иммунной системы. В нём содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает организму противостоять вирусам, объяснила она в эфире радио Sputnik.

Однако некоторым категориям граждан он может быть противопоказан — например, людям с открытыми язвами желудка, добавила врач.

«Ещё его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой всё-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке», — уточнила Ивашкевич.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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