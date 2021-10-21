Юрист: Любовь Соболь может быть объявлена в международный розыск

Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. Об этом в беседе с RТ заявил юрист правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом для объявления лица в международный розыск необходима санкция суда на его арест и его нахождение в федеральном розыске в России.

«По какому конкретно уголовному делу разыскивается Соболь — неизвестно. Однако стоит сказать, что в случае экстрадиции или задержания на родине её ждет арест. В международный розыск её могут объявить после того, как будут получены данные о выезде за пределы Российской Федерации», — уточнил Никитин.

В августе RT со ссылкой на источник сообщал, что Соболь покинула Россию.

На вопрос, может ли розыск в России быть связан с решением Преображенского суда города Москвы, по которому Соболь приговорили к ограничению свободы, адвокат ответил, что это маловероятно.

«Для возбуждения уголовного дела лицо, на которое были наложены ограничения свободы, должно быть признано злостным нарушителем. Это прописано в статье 58 УИК России. Злостным нарушителем Любовь Соболь могут признать только за повторное нарушение после предупреждения», — сказал Никитин.

Накануне сообщалось, что Соболь объявили в розыск в России по статье Уголовного кодекса.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил экс-сотрудника ФБК* Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.

Осуждённая не может покидать жилище с 22:00 до 06:00. Также ей запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, она обязана отмечаться в инспекции три раза в месяц.

Также столичный суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и приговорил её к одному году исправительных работ условно.

К настоящему моменту о других уголовных делах, фигурантом которых явилась экс-юрист ФБК, неизвестно.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.