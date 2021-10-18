Диетолог Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина С

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Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какую дозу витамина С человеку необходимо получать ежедневно.
Диетолог Залетова назвала необходимую суточную дозу витамина С
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«Суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 мг. Для того чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно», — сказала диетолог в беседе с радио Sputnik.

В случае простудного заболевания потребность в витамине С возрастает, в некоторых случаях — в десятки раз, отметила Залетова.

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