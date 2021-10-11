Иммунолог рассказал об особенностях лечения COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

«Ускорить выздоровление, наверное, можно, но всё это нуждается в определённой клинической апробации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, важно принимать во внимание тяжесть состояния пациента, возраст, наличие сопутствующих заболеваний.

«Надо исходить из того, что ресурс должен выделяться прежде всего для тех, кто болеет тяжело, попадает на госпитализацию, в реанимацию, а амбулаторное лечение в ускорении не нуждается», — считает Болибок.

Врачи Роспотребнадзора заявили, что заболевание коронавирусом у пациентов в среднем протекает 11 дней, но иногда люди выздоравливают и за пару дней.

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