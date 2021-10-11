Врачи назвали среднюю продолжительность заболевания коронавирусом

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Заболевание коронавирусом у пациентов в среднем протекает на протяжении 11 дней, но иногда люди выздоравливают и за пару дней, сообщили врачи Роспотребнадзора.

«По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21—28 и более», — цитирует РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Отмечается, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

Также специалисты уточняют, что меньше продолжительность заболевания у тех, кто вакцинирован.

Ранее стало известно, что заболевание коронавирусом будет протекать легче, если при контакте с больным пациент был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо.

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