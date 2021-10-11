Врачи рассказали, как пациент может легче перенести коронавирус

Заболевание коронавирусом будет протекать легче, если при контакте с больным пациент был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.

«Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадёт меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Младший научный этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки течения заболевания.

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