В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после COVID-19

Проблемы с памятью после перенесённого COVID-19 могут сохраняться до полугода — помочь восстановить её могут витамины, решение кроссвордов, заучивание стихов и решение математических задач, утверждают специалисты Роспотребнадзора.

«Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия», — поясняет в комментарии РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По её словам, степень нарушений зависит не только от тяжести течения болезни, но и изменений в организме человека до неё. Она отметила, что вакцинация снижает уровень тяжести заболевания и позволяет уменьшить все его проявления, в том числе, проблемы с памятью.

«Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», — отметила младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Она рекомендует ежедневно тренировать память за счёт разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач. По её словам, пациентам, которые перенесли коронавирус и наблюдают проблемы с памятью, как правило назначают витаминные комплексы группы В.

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