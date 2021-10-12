В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования. Копия письма на имя генерального прокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии с последними поправками в избирательное законодательство причастные к деятельности экстремистских организаций лица лишаются на определённый срок права выдвигаться на выборах.

В то же время действующее законодательство не запрещает данной категории лиц собирать пожертвования, что может, по его словам, быть использовано для противоправной деятельности, в том числе путём сокрытия реальных целей сбора средств.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части запрета физическим лицам, признанным причастными к деятельности экстремистских организаций, собирать пожертвования на любые цели, кроме сбора средств на документально подтверждённое и необходимое лечение и иные медицинские нужды», — говорится в тексте обращения.

Ранее Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ.

Ранее депутат также предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и в интернете.

Закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне.

Согласно закону, лишаются права избираться на все выборные должности лица, по решению суда признанные причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций.

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