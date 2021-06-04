Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

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Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму.
Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, лишаются права избираться на все выборные должности лица, по решению суда признанные причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций.

При этом причастными к подобным организациям будут считать и тех, кто поддерживал их в интернете.

Уточняется, что учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут быть избраны в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. Вместе с этим членам или другим лицам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выборные должности в течение трёх лет.

Ранее данный закон одобрили в Совфеде и приняли в Госдуме.

В начале июня директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить причастным к экстремизму право на работу в избирательных комиссиях

В своём обращении политолог напомнил, что в мае этого года Госдума в трёх чтениях приняла проект закона, который ограничивает право лиц, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах.

В то же время согласно действующему законодательству данные лица не ограничены в праве быть членами избирательных комиссий. Однако допуск подобных граждан в избирательные комиссии, как считает Орлов, может спровоцировать попытки срыва выборного процесса, манипуляции с голосами избирателей и т. д.

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