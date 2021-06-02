Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Совет Федерации одобрил закон, вводящий временный запрет для причастных к деятельности экстремистских организаций баллотироваться на выборах всех уровней.

Ограничения коснутся тех, кто причастен к деятельности признанных судом экстремистскими или террористическими организаций.

Запрет будет распространяться и на тех, кто поддерживал эти структуры в интернете комментариями или высказываниями.

Для учредителей и руководителей срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации, для участников и работников — три года.

26 мая Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Ранее сообщалось, что его действие не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу.