Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

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Совет Федерации одобрил закон, вводящий временный запрет для причастных к деятельности экстремистских организаций баллотироваться на выборах всех уровней.
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
  • РИА Новости

Ограничения коснутся тех, кто причастен к деятельности признанных судом экстремистскими или террористическими организаций.

Запрет будет распространяться и на тех, кто поддерживал эти структуры в интернете комментариями или высказываниями.

Для учредителей и руководителей срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации, для участников и работников — три года.

26 мая Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Ранее сообщалось, что его действие не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу.

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