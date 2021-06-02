Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
- РИА Новости
Ограничения коснутся тех, кто причастен к деятельности признанных судом экстремистскими или террористическими организаций.
Запрет будет распространяться и на тех, кто поддерживал эти структуры в интернете комментариями или высказываниями.
Для учредителей и руководителей срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации, для участников и работников — три года.
26 мая Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.
Ранее сообщалось, что его действие не будет распространяться на выборы, которые пройдут до вступления документа в силу.