В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ. Копия письма на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ
  • Reuters

В своём обращении законодатель отметил, что в законе о средствах массовой информации в настоящее время определён перечень юридических и физических лиц, которые не могут учреждать СМИ.

При этом граждане, признанные причастными к деятельности экстремистских организаций, в данный перечень не входят. Они, как отмечает Фёдоров, могут создавать СМИ и использовать данные информационные площадки для дальнейшего продвижения деструктивных идей.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации», — говорится в тексте обращения.

В соответствии со ст. 7 федерального закона «О СМИ» не имеют права быть учредителями СМИ отбывающие наказание в местах лишения свободы или имеющие судимость за совершение преступления, связанного с осуществлением экстремистской деятельности, и некоторые другие категории граждан и организаций.

Ранее депутат Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и сети интернет.

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