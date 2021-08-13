В Госдуме предложили ограничить в использовании рекламы причастных к экстремизму

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и сети интернет. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель напомнил, что в июне нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах в качестве кандидатов.

При этом, как отметил Фёдоров, в настоящее время данные граждане по-прежнему имеют возможность популяризировать свои идеи с помощью рекламы, в том числе политической направленности, размещаемой в СМИ и на ресурсах в сети интернет.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации и информационных ресурсов в сети интернет размещать рекламные материалы, созданные лицами, причастными к деятельности экстремистских организаций и не имеющими права участвовать в выборах», — говорится в тексте обращения.

Ранее Фёдоров также предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий.

Подробнее — в материале RT.