В Госдуме предложили ограничить в использовании рекламы причастных к экстремизму
- globallookpress.com
В своём обращении законодатель напомнил, что в июне нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах в качестве кандидатов.
При этом, как отметил Фёдоров, в настоящее время данные граждане по-прежнему имеют возможность популяризировать свои идеи с помощью рекламы, в том числе политической направленности, размещаемой в СМИ и на ресурсах в сети интернет.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации и информационных ресурсов в сети интернет размещать рекламные материалы, созданные лицами, причастными к деятельности экстремистских организаций и не имеющими права участвовать в выборах», — говорится в тексте обращения.
Ранее Фёдоров также предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий.
Подробнее — в материале RT.