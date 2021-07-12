В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги
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В своём обращении законодатель отметил, что лица, причастные к экстремистским организациям, в соответствии с последними поправками в законодательство не могут в течение определённого срока участвовать в выборах в качестве кандидатов.
При этом данные граждане по-прежнему имеют законную возможность выступать в качестве организаторов публичных мероприятий.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в п. 2 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно: включить граждан, причастных к экстремистским организациям и имеющих ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов, в перечень лиц, которые не могут выступать организаторами публичных мероприятий», — говорится в тексте обращения.
В настоящее время организаторами публичных мероприятий не могут выступать недееспособные и ограниченно дееспособные граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, общественные организации, в том числе политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, либо которые были ликвидированы в установленном законом порядке.
Ранее Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды.
Закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне.