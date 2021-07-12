В Госдуме предложили ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что лица, причастные к экстремистским организациям, в соответствии с последними поправками в законодательство не могут в течение определённого срока участвовать в выборах в качестве кандидатов.

При этом данные граждане по-прежнему имеют законную возможность выступать в качестве организаторов публичных мероприятий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в п. 2 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно: включить граждан, причастных к экстремистским организациям и имеющих ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов, в перечень лиц, которые не могут выступать организаторами публичных мероприятий», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время организаторами публичных мероприятий не могут выступать недееспособные и ограниченно дееспособные граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, общественные организации, в том числе политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, либо которые были ликвидированы в установленном законом порядке.

Ранее Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды.

Закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне.