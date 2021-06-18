В Госдуме предложили ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести новое ограничение для причастных к экстремизму
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что, согласно последним поправкам в избирательное законодательство, граждане, участвовавшие в деятельности экстремистских организаций, не имеют права быть избранными на сроки от трёх до пяти лет.

Однако данные лица по-прежнему могут совершать пожертвования в адрес других кандидатов или избирательных объединений.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: граждан России, не имеющих права быть избранными в соответствии с п. 3.6 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на период действия ограничения на участие в выборах в качестве кандидата», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений не имеют права совершать граждане до 18 лет, иностранные граждане, иностранные государства и организации, лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, выполняющие функцию иностранного агента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастных к экстремизму.

В начале июня директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить причастным к экстремизму право на работу в избирательных комиссиях.

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