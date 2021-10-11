Диетолог Румянцева рассказала о свойствах хурмы

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Эндокринолог-диетолог кандидат медицинских наук «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева рассказала, чем полезна для организма хурма.
Диетолог Румянцева рассказала о свойствах хурмы
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Своим мнением специалист поделилась в беседе с газетой «Известия».

Как напомнила Румянцева, калорийность хурмы составляет 50—55 ккал на 100 г, что делает её диетическим продуктом. Кроме того, ягода содержит такие полезные микроэлементы, как йод, железо, магний, калий, кальций, фосфор, марганец и витамины А, Е, С, группы В, бета-каротин, пектины.

Регулярное употребление хурмы благотворно влияет на функцию щитовидной железы и ЖКТ, отметила эксперт.

Оптимально съедать в среднем по одной хурме в день, подчеркнула при этом диетолог.

В то же время людям, болеющим сахарным диабетом и страдающим болезнями ЖКТ, врач порекомендовала особенно внимательно следить за частотой употребления этого продукта. Несоблюдение нормы может стать причиной негативных последствий — например, вздутия живота или болей в желудке.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

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