Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя

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Вице-губернатор — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем.
Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя
  • © Правительство Оренбургской области

Соответствующее заявление регионального министра было опубликовано на странице ведомства в Instagram.

«Среди погибших 50% скончались до момента оказания им медицинский помощи. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 поражённых пациентов в крови обнаружен метанол», — отметила она.

Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.

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