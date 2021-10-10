Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя
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Соответствующее заявление регионального министра было опубликовано на странице ведомства в Instagram.
«Среди погибших 50% скончались до момента оказания им медицинский помощи. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 поражённых пациентов в крови обнаружен метанол», — отметила она.
Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.
9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.
Подробности — в материале RT.