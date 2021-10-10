Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя

Вице-губернатор — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем.

Соответствующее заявление регионального министра было опубликовано на странице ведомства в Instagram.

«Среди погибших 50% скончались до момента оказания им медицинский помощи. А среди поступивших в больницы 94% умерли в первые сутки и даже часы, что свидетельствует о крайней тяжести отравления. У 38 поражённых пациентов в крови обнаружен метанол», — отметила она.

Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.