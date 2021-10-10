Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта L-410

Главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта L-410.

«Состояние всех пациентов тяжёлое, но стабильное», — приводит РИА Новости слова Мухамадеева.

По его словам, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все пострадавшие в реанимации, никто из них не находится на искусственной вентиляции лёгких.

«По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы лёгких, это пневмотораксы», — рассказал главврач.

Отмечается, что пятеро раненых были доставлены в БСМП Набережных Челнов, один пострадавший в крайне тяжёлом состоянии — в Республиканскую клиническую больницу Казани.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.