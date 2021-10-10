Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта L-410
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«Состояние всех пациентов тяжёлое, но стабильное», — приводит РИА Новости слова Мухамадеева.
По его словам, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все пострадавшие в реанимации, никто из них не находится на искусственной вентиляции лёгких.
«По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы лёгких, это пневмотораксы», — рассказал главврач.
Отмечается, что пятеро раненых были доставлены в БСМП Набережных Челнов, один пострадавший в крайне тяжёлом состоянии — в Республиканскую клиническую больницу Казани.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.
Следователи начали проверку по факту происшествия.
Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.