Следователи начали проверку по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане

Следователи организовали проверку по факту жёсткой посадки самолёта L-410 с парашютистами на борту в Татарстане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России (ЦМСУТ).

«В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта.

Согласно последним данным, спасатели достали из самолёта семерых человек с признаками жизни.