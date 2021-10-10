Следователи начали проверку по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России (ЦМСУТ).
«В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта.
Согласно последним данным, спасатели достали из самолёта семерых человек с признаками жизни.