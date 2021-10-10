Следователи начали проверку по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане

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Следователи организовали проверку по факту жёсткой посадки самолёта L-410 с парашютистами на борту в Татарстане.
Следователи начали проверку по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане
  • ©МЧС России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России (ЦМСУТ).

«В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта.

Согласно последним данным, спасатели достали из самолёта семерых человек с признаками жизни.

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