В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта в Татарстане

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RT
В МЧС Татарстана подтвердили информацию, что легкомоторный самолёт потерпел крушение в регионе.
В МЧС подтвердили информацию о крушении самолёта в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолёта около базы РЭС в городе Мензелинске. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова», — заявили в ведомстве.

Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на МЧС, отмечает, что, предварительно, на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

Ранее СМИ сообщали, что в районе города Мензелинска в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

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