В Минздраве России назвали число погибших и пострадавших при крушении самолёта в Татарстане

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RT
При крушении самолёта L-410 в районе города Мензелинска в Татарстане погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом рассказал помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.
В Минздраве России назвали число погибших и пострадавших при крушении самолёта в Татарстане
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 16 человек погибли и шестеро пострадали» — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, двое из них доставлены в Мензелинскую ЦРБ.

Кроме того, проводится медицинская эвакуация четверых пострадавших в медорганизации Набережных Челнов.

Ранее в МЧС сообщили о спасении семи человек с упавшего самолёта.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

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