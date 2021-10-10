В Минздраве России назвали число погибших и пострадавших при крушении самолёта в Татарстане
- РИА Новости
«По предварительным данным, 16 человек погибли и шестеро пострадали» — приводит ТАСС слова Кузнецова.
Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, двое из них доставлены в Мензелинскую ЦРБ.
Кроме того, проводится медицинская эвакуация четверых пострадавших в медорганизации Набережных Челнов.
Ранее в МЧС сообщили о спасении семи человек с упавшего самолёта.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
Следователи начали проверку по факту происшествия.