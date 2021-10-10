В Татарстане 11 октября объявили днём траура из-за падения L-410

Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410, в результате чего, согласно последним данным, погибли 16 человек и пострадали ещё шестеро.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днём траура», — цитирует её РИА Новости.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Следователи и военная прокуратура начали проверку по факту происшествия.