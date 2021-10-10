В Татарстане 11 октября объявили днём траура из-за падения L-410
- © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днём траура», — цитирует её РИА Новости.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.
Следователи и военная прокуратура начали проверку по факту происшествия.