Военная прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане
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«Организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.
Следователи начали проверку по факту происшествия.