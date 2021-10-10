Военная прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

Военная прокуратура Казанского гарнизона начала проверку по факту крушения L-410 в районе города Мензелинска в Татарстане.

«Организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Следователи начали проверку по факту происшествия.