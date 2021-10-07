В Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в региональном вузе

Из медучреждений Перми выписали последнего пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы краевого Минздрава.

«В пермских медучреждениях остаётся один пациент — сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжёлое. В федеральных медучреждениях проходят лечение шесть пациентов: один в тяжёлом состоянии, четыре в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном», — рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе Life.ru сообщал, что Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, вновь перевели в операционную.

Утром 20 сентября он открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

В результате ЧП погибли шесть человек. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

29 сентября сообщалось, что Бекмансурову провели ещё одну операцию.