Life.ru: устроившему стрельбу в пермском вузе провели ещё одну операцию

Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, провели ещё одну операцию.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, Бекмансурову вытащили пулю, застрявшую в ребре. Пациент находится под наркозом.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми.