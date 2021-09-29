Life.ru: устроившему стрельбу в пермском вузе провели ещё одну операцию

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Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, провели ещё одну операцию.
Life.ru: устроившему стрельбу в пермском вузе провели ещё одну операцию
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, Бекмансурову вытащили пулю, застрявшую в ребре. Пациент находится под наркозом.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми.

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