Life.ru: устроившему стрельбу в пермском вузе провели ещё одну операцию
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
По имеющимся данным, Бекмансурову вытащили пулю, застрявшую в ребре. Пациент находится под наркозом.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми.