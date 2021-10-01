СМИ: устроившего стрельбу в Перми вновь перевели в операционную
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Как отмечается, такое решение специалисты приняли из-за скопления у пациента жидкости в лёгких. По имеющимся данным, Бекмансурова оперируют более полутора часов.
Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.
В результате ЧП погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
29 сентября сообщалось, что Бекмансурову провели ещё одну операцию.